«الرياض» راعياً إعلامياً لمهرجان بريدة للتسوق 37

شهد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم زياد المشيقح مساء الاثنين بفندق جولدن توليب بمدينة بريدة توقيع اتفاقية الرعاية الإعلامية لمهرجان بريدة للتسوق بين مؤسسة اليمامة الصحفية "جريدة الرياض"، والتي مثلها حمود سليمان الرميح المدير الإقليمي لمنطقتي القصيم والشمال، وإبراهيم الحديثي مدير مؤسسة روعة ريفان الجهة المشغلة للمهرجان، بحضور مشرف مكتب جريدة الرياض ببريدة ملفي الحربي، ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان سلمان الضباح.

وأكد المشيقح أن المهرجان يحظى بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية، مثمناً لجريدة الرياض رعايتها للمهرجان، ومقدماً الشكر لمؤسسة روعة ريفان على الجهود المبذولة لظهور المهرجان بالمكانة اللائقة به كحدث مهم في عالم التسويق.

بدوره، ذكر الرميح أنه يسعد "الرياض" التواجد في هذا الحدث الكبير كراع إعلامي لمهرجان بريدة للتسوق للمساهمة في إنجاحه، كونه من المهرجانات المهمة التي تسعى لاستقطاب الأسر والاضطلاع بدوره في التسوق والتوعية والترفيه معاً.

فيما، أبدى الحديثي سعادته بحصول "الرياض" على الرعاية الإعلامية للمهرجان، والتي ستكون أداة داعمة لتعزيز الحراك التجاري والسياحي وتنشيط الحركة السياحية التي يحدثها المهرجان مع دمج كل ذلك بمبادرات خدمة وتنمية المجتمع وبرامج إثراء المعرفة والتوعية والسلامة العامة.

من جهته، أكد الحربي الاستعداد التام لتقديم التغطية المميزة للمهرجان من خلال الرسالة الخاصة بأحداثه، مقدماً شكره لمسؤولي المهرجان على منح "الرياض" حق الرعاية الإعلامية.

كما أشار الضباح إلى أن حصول "الرياض" على الرعاية الإعلامية إضافة كبيرة وداعمة للتغطية الإعلامية للمهرجان والتي ستكون مغايرة عن النسخ السابقة، وستسهم في نقل وقائع المهرجان وتميزه إلى القراء من خلال انتشارها الواسع، لما تحظى به من متابعة عريضة من مختلف شرائح المجتمع.

حمود الرميح وإبراهيم الحديثي عقب توقيع الاتفاقية