«العمل» تسمح باستقدام 1.9 مليون لسوق العمل العام الماضي

أكد تقرير حديث لوزارة العمل، أن عدد العمالة التي تم استقدامهم حسب الانشطة الاقتصادية العام الماضي بلغ 1938080 عاملا بمعدل استقدام 22 عاملا كل ساعة يومياً يدخل المملكة، وحلت منطقة الرياض في المرتبة الأولى في استقدام العمالة في مجالات الزراعة والمناجم واستخراج البترول والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والمواصلات والكهرباء والغاز والمياه المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية وأنشطة أخرى.

وبين التقرير أن إجمالي عدد العمالة المستقدمين في مجال الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك بلغ 163090 عاملا، واستحوذت منطقة الرياض على 64890 عاملا بنسبة 38 % من العدد الإجمالي للعمالة المستقدمة في القطاع، تليها منطقة عسير حيث بلغ عدد 15925 عاملا بنسبة 9.7% من العدد الإجمالي للعمالة العاملة في القطاع الزراعة، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثالثاً حيث بلغ عدد العمالة المستقدمة في مجال الزراعة 14694عاملا بنسبة 9%، وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الرابعة بعدد عمالة 14074 عاملا بنسبة 8.6%.

وفي مجال الصناعات التحويلية بلغ إجمالي عدد العمالة المستقدمة في هذا النشاط 127122 عاملا حيث جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث استقدام العمالة بعدد 48958 عاملا بنسبة 38%، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثانياً بعدد 27218 عاملا بنسبة 21%، تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغ عدد العمالة 20835 عاملا بنسبة 16%، وجاءت منطقة القصيم رابعاً بعدد عمالة 14074عاملا بنسبة 11%.

أما في مجال التشييد والبناء بلغ إجمالي عدد العمالة المستقدمة في هذا القطاع 1034460 عاملا وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بـ380340 عاملا بنسبة 36%، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثانياً حيث بلغ عدد العمالة المستقدمة في قطاع التشييد والبناء 267619 عاملا بنسبة 25%، تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغ عدد العمالة 145108 عمال بنسبة 14%، فيما جاءت منطقة القصيم رابعاً بـ 88515 عاملا بنسبة 8%.

وعلى مستوى تجارة الجملة والتجزئة بلغ إجمالي عدد العمالة المستقدمة في هذا النشاط 220309 عمال، حيث حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث استقدام العمالة بعدد 44535 عاملا بنسبة 20%، تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغ عدد العمالة المستقدمة 43264عاملا بنسبة 19%، وجاءت منطقة القصيم بعدد عمالة 11762 عاملا بنسبة 5%، وحلت منطقة المدينة المنورة رابعاً بعدد عمالة مستقدمة 10766عاملا بنسبة 4.8%.