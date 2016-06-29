أرامكو وسابك تدرسان جدوى إنشاء مجمع ضخم لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

وقعت أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى مشتركة من أجل إنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في المملكة، وتتضمن الاتفاقية المبادئ الأساسية للمشروع المشترك والذي يقوم على تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالاعتماد على تقنيات مطورة مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزيز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات.

رئيس سابك لـ«الرياض»: لا خلاف بيننا وبين أرامكو وكلانا مكملان لبعضنا

وتعليقاً على هذه الخطوة قال رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين م.أمين بن حسن الناصر، يعكس اتفاقنا مع سابك رؤيتنا التي نبنيها على الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حالياً في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية وذلك من خلال زيادة انتاج البتروكيميائيات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس وزيادة الانتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية، الأمر الذي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للمملكة، وزاد: إن تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في المملكة، خصوصاً من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيميائية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الناصر: السوق الأوروبية مهمة ولم نتأثر بخروج بريطانيا

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسابك أ.يوسف بن عبدالله البنيان، من خلال العمل معاً يمكن لشركتي سابك وأرامكو السعودية أن يحرزا تقدماً نحو تنويع مواد اللقيم المستخدم في صناعة البتروكيميائيات في المملكة وجعل النفط أحد المواد المتاحة لتكون لقيماً مناسبا لهذه الصناعة، ونأمل في نهاية المطاف أن تقود اتفاقيتنا لعمل دراسة جدوى مشتركة من أجل تطوير مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في المملكة إلى عهد جديد يمتاز بنمو اقتصادي قوي وإيجاد العديد من الفرص الجديدة لشباب الوطن الطموح مع أداء دور رئيس ضمن التحوّل الاقتصادي للمملكة ، مبيناً أن فكرة المشروع تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 إذ سيقدم المشروع فرصاً جديدةً لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل هي تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للإستهلاك أو شبه جاهزة إضافة إلى تطوير وابتكار تقنيات متقدمة وجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائماً مع برنامج التحول الوطني.

وفي رده على سؤال "الرياض" حول انتقال قطبي الصناعة السعودية ارامكو وسابك من التنافس إلى التحالف قال البنيان "لا تنافس بيننا ونحن مكملين لبعض، وهذا الاتفاق هو نواة لبداية تعاون أكبر وأشمل في المستقبل، وسبق أن حدث تعاون فيما بيننا على مستوى البحوث والدراسات، مبيناً أن هذا المشروع الذي ندرسه مع ارامكو يأتي إمتداد لإستراتجية سابك في تنويع انواع اللقيم، وهذا اتفاق مبدئي سنحدد من خلاله الطاقة الإنتاجية وكم يحتاج من كوادر بشرية وخلافه، فيما نفى البنيان أن يكون الرقم الذي يتم تداوله بأن كلفة هذا المشروع 30 مليار ريال وأنه غير صحيح مشدداً على أن من المبكر الحديث عن حجم الاستثمار أو حجم التكلفة، وزاد: ماأستطيع تأكيده أن الاستثمار في هذا المشروع سيكون لبنة لإشراك المحتوى المحلي وقطاع الخاص فيه وأن أي فرصة سانحة مستقبلاً للتعاون مع ارامكو سنحرص على استغلالها وتنميتها.

من جهته قال رئيس شركة ارامكو م. أمين الناصر أن العلاقة بين ارامكو وسابك ليست وليدة اللحظة وإنما إمتداد لتعاون سابق وسيعقبه اتفاقات أكبر إنشاء الله، متوقعاً أن يتم الإنتهاء من هذه الدراسة مع بداية العام المقبل، وسيحدد في وقتها مكان المشروع وكل تفاصيله مبيناً أن ينبع من المدن الواعدة والرئيسية صناعياً ولكن لم يتأكد حتى الآن موقع المشروع، وعن خروج بريطانيا من اليورو قال الناصر، السوق الأوروبية مهمة من ضمن اسواقنا الخارجية وإلى الآن لم يؤثر خروج بريطاينا من منظومة الاتحاد الاوروبي على عملياتنا في تلك السوق.

مراسم توقيع الاتفاقية بين الشركتين

البنيان يجيب على أسئلة «الرياض» (عدسة/ زكريا العليوي)