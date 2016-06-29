خادم الحرمين يستقبل رئيس هيئة الأركان الباكستانية ووزيري الشؤون الإسلامية والحج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب يوم أمس، معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ركن راشد محمود والوفد المرافق له.

كما استقبل - رعاه الله - معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وضيوف الوزارة من الشخصيات الإسلامية في العالم الإسلامي.

واستقبل الملك المفدى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ووكلاء الوزراء ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -. وعقب مأدبة الإفطار تسلم خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - هدية من معالي وزير الحج والعمرة، ورؤساء المؤسسات الأهلية.

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

الملك سلمان مستقبلاً أحد ضيوف وزارة الشؤون الإسلامية

حديث باسم لخادم الحرمين خلال الاستقبال