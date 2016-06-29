ولي ولي العهد يستعرض مع بوكوفا البرامج الثقافية السعودية في اليونسكو

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في باريس. واجتمع سمو ولي ولي العهد مع المديرة العامة لمنظمة "اليونسكو" السيدة أرينا بوكوفا وكبار المسؤولين في المنظمة. وجرى خلال الاجتماع استعراض البرامج الثقافية السعودية في اليونسكو وتطوير التعاون مع المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ولي ولي العهد عند ترؤسه وفد المملكة في المحادثات

ولي ولي العهد مصافحاً المسؤولين السعوديين في اليونسكو

ولي ولي العهد خلال اجتماعه بمديرة اليونسكو