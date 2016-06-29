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"شاومينج" تزعم تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة المقرر اليوم

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"شاومينج" تزعم تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة المقرر اليوم "شاومينج" تزعم تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة المقرر اليوم
زعمت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" إحدى صفحات تسريب الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تسريب امتحان التربية الدينية المقرر أداءه اليوم الأربعاء.

ويأتى امتحان مادة التربية اليوم بعد تأجيله عقب تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجنة بساعات، وكان من المقرر أن يختبر الطلاب فى هذه المادة أول يوم لهم بامتحاناتهم 5 يونيو الماضى، حيث قررت الوزارة إلغائه وتأجيله ليختبره الطلاب اليوم الأربعاء بعد وضع أسئلة بديلة وتوزيعها على القطاعات.

- طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التربية الدينية"
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