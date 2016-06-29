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مجلس النواب يناقش آليات تجديد الخطاب الدينى عقب عيد الفطر

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مجلس النواب يناقش آليات تجديد الخطاب الدينى عقب عيد الفطر مجلس النواب يناقش آليات تجديد الخطاب الدينى عقب عيد الفطر
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مناقشة آليات تجديد الخطاب الدينى ستتم عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة ،والتى ستضمن التجهيز لندوة شاملة تحت رعاية اللجنة وبحضور كافة الجهات المعنية.

وأوضح "حمروش" لـ"اليوم السابع"، أن السبب وراء تأجيل مناقشة آليات تجديد الخطاب الدينى فى الفترة الحالية هو تأجيل كافة اجتماعات اللجان البرلمانية بناء على طلب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال لسرعة مناقشة الموازنة العامة.

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