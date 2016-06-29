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تقرير حكومى: التعدى على 100 فدان من الأراضى الزراعية خلال 6 أيام فى رمضان

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تقرير حكومى: التعدى على 100 فدان من الأراضى الزراعية خلال 6 أيام فى رمضان تقرير حكومى: التعدى على 100 فدان من الأراضى الزراعية خلال 6 أيام فى رمضان
كشف تقرير أسبوعى، صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف، أن غرف العمليات المركزية التى تم تشكيلها منذ بداية شهر رمضان الكريم لرصد مخالفات التعديات أكدت أنه خلال الفترة من 20 إلى 26 الشهر الجارى، رصدت 2154 مخالفة على مساحة 100 فدان ،وتم إزالة 747 حالة على مساحة 47 فدان ،وجارى إزالة باقى المساحة المتعدى عليها .

وأوضح تقرير غرف العمليات المركزية المسئولة عن رصد التعديات، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن هناك تنسيقا مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات، مشيراً إلى أن مهام الغرفة تلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا خلال شهر رمضان، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها، مؤكداً أن هناك من يستغل الأعياد والمناسبات ويقوم بالتعدى على الأرض الخصبة بالوادى والدلتا، مشيراً إلى أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.

وطالبت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى فى تقريرها الأسبوعى، المواطنين بضرورة الإبلاغ على التعديات والاتصال على الخط الساخن "37499385" مع الإبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية، لإزالة التعديات فور وقعها بالتعاون مع جميع الجهات المسئولة بالمنطقة، مؤكدة أن هناك تنسيقا مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالإزالة الفورية، ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء عليها أو التجريف والتشوين، ووقف الأعمال الإنشائية فوراً.


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