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بالصور..أمن دمياط يكرم 28 ضابطاً وأمين شرطة ومجند

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بالصور..أمن دمياط يكرم 28 ضابطاً وأمين شرطة ومجند بالصور..أمن دمياط يكرم 28 ضابطاً وأمين شرطة ومجند
كرمت مديرية أمن دمياط على هامش حفل الإفطار السنوى الذى أقيم بنادى الشرطة، 28 فرداً من قوة مديرية الأمن، من بينهم 17 ضابطاً و6 أمناء شرطة ومجندين وعمدة قرية أولاد حمام بمركز دمياط، وشيخ بلد قرية الرحامنة بمركز فارسكور وموظفة مدينة، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الدلتا.

وقال اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، " نكرم عدد من الأفراد ممن تفانوا فى العمل، وأتمنى أن يحصل الجميع على شهادات تقدير فى العام القادم، خاصةً وأن الجميع يبذل جهد كبير فى ظل ظروف استثنائية تعيشها ".

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، إن "التكريم هو حافز للجميع، ونحن نواجه تحديات متجددة ومتغيرة، ولكننا قادرين على التغلب عليها وقادرين على تحمل مصاعب العمل الأمنى".

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