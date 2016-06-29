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سكرتير عام الغربية يشرف على نقل القمامة بالمحلة إلى مدفن صحى بمدينة السادات

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سكرتير عام الغربية يشرف على نقل القمامة بالمحلة إلى مدفن صحى بمدينة السادات سكرتير عام الغربية يشرف على نقل القمامة بالمحلة إلى مدفن صحى بمدينة السادات
أشرف اللواء السيد سعيد السكرتير العام لمحافظة الغربية يرافقه اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة على عملية نقل القمامة من محطة التجميع والتى تحوى أكثر من 120ألف طن قمامة إلى المدفن الصحى بمدينة السادات، وذلك بعد وافق اللواء أحمد صقر محافظ الغربية على صرف مليون جنيه لمقاول نقل القمامة للبدء فى نقلها للمدفن.

وكان المحافظ قد اعتمد مليون جنيه لمقاول نقل القمامة لنقلها إلى المدفن الصحي بمدينة السادات.

تجميع القمامة (1)
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سكرتير الغربية ورئيس مدينة المحلة داخل محطة تجميع القمامة

تجميع القمامة (2)
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عمليات نقل القمامة من محطة التجميع

تجميع القمامة (3)
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سكرتير محافظة الغربية داخل محطة تجميع القمامة

تجميع القمامة (4)
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من داخل محطة تجميع القمامة

تجميع القمامة (5)
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أثناء عمل الحفار فى رفع القمامة على الجرارات

تجميع القمامة (6)
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جانب من رفع القمامة

تجميع القمامة (7)
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أثناء رفع القمامة


>محافظ الغربية يعتمد مليون جنيه للبدء فى نقل القمامة من مدينة المحلة
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