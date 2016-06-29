حملة مساكن الأيتام بالقطيف تجمع 500 ألف ريال

ضخ المحسنون منذ انطلاق الحملة الثالثة لتوفير خمسة مساكن للأيتام التي أطلقتها لجنة كافل اليتيم في جمعية القطيف الخيرية 502 ألف ريال في هذا الشهر الفضيل، وذلك من أصل مليون و160 ألف ريال تسعى اللجنة لجمعها خلال هذه الحملة.

وأكدت اللجنة أن المبلغ المتبقي لتحقيق حلم الأيتام حتى يوم الأربعاء الماضي، يكون 658 ألف ريال، مناشدةً أصحاب الأيادي البيضاء من أهل الخير مساعدتها في استكمال بقية المبلغ.

وذكر القائمون على الحملة أن أول التبرعات التي استقبلتها اللجنة، كانت من المدينة المنورة، مع أول لحظة من تدشين الحملة.

وشهدت الحملة تبرع فاعل خير بمبلغ 150 ألف ريال للحملة، وهو أعلى مبلغ يضخ في حسابات اللجنة في اليومين الأولين لانطلاقها.