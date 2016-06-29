سفارة خادم الحرمين في ماليزيا تحتفي بالأيتام

نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا -للسنة الرابعة على التوالي- حفلاً للأيتام في العاصمة كوالالمبور.

وتضمن الحفل برنامج (يوم اليتيم) لإفطار الأيتام الماليزيين، بحضور السفير فهد الرشيد، والملحق العسكري العقيد ركن حسين القميع، والملحق الثقافي د. زايد الحارثي، والملحق الديني الشيخ عبدالرحمن الهرفي، وبتنظيم الطلبة السعوديين في ماليزيا يتقدمهم د. محمد عماد الشيخ، صاحب فكرة هذا البرنامج. وقد بلغ عدد الأيتام الذين استضافتهم السفارة في برنامج الإفطار هذا العام ٦٥ يتيما من دارين للأيتام في ماليزيا.

ورحب السفير الرشيد خلال افتتاح البرنامج بالأيتام والمسؤولين عنهم في الدور، مفيدا بأن هذا البرنامج يسعى إلى تحقيق غاية إنسانية عميقة تتمثل بخلق أجواء عائلية لهؤلاء الأيتام، موضحا دور المملكة في الأعمال الخيرية والتطوعية داخل المجتمعات في ماليزيا وكافة أنحاء العالم، منوها بأن ذلك يظهر مدى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا في كافة الأصعدة.

وأشاد بدور الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الماليزية على هذه الفكرة الحسنة، والتي تبلورت بفكرة طلابية ومالبثت أن أصبحت عادة سنوية يقوم بها وينفذها وينظمها الطلبة، مؤكدا دعم سفارة خادم الحرمين في كوالالمبور لهذا البرنامج السنوي وتطويره ليشمل أكبر عدد من الأيتام في السنوات المقبلة.

من جهته، عبر العقيد القميع عن سعادته البالغة لمشاركته في هذا البرنامج الذي يحيي روح التكافل الاجتماعي والذي دأب عليه الطلبة السعوديون في ماليزيا، لافتا إلى أنهم يمثلون المملكة خير تمثيل أمام المجتمع الماليزي، سواء في هذا البرنامج أو البرامج التطوعية والخيرية الأخرى التي يقيمونها على مدار العام.

فيما أكد الملحق الثقافي د. زايد الحارثي دعم الملحقية المستمر لمثل هذه الأنشطة التي يديرها الطلبة السعوديون في ماليزيا، مفيدا بأن الجلوس مع الأيتام على مائدة الإفطار يعتبر شرفا كبيرا له، والوقوف معهم من خلال دعمهم ومساندتهم بشتى الوسائل والسبل المتاحة، موضحا بأن ذلك هو ديدن المملكة والمواطن السعودي الذي تربى على العطاء والكرم.

من ناحيته، قدم صاحب فكرة برنامج (يوم اليتيم) د. محمد الشيخ شكره وتقديره لسفير الرشيد على دعمه المستمر لهذا البرنامج منذ عام ٢٠١٣، وكذلك دعم الملحق العسكري على دعمه السخي والكبير في هذا العام، ودعم الملحق الثقافي المتواصل، وكذلك دعم الملحق الديني المتميز، والذي جاء من باب شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هؤلاء الأيتام.