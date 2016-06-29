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اليوم..أولى جلسات محاكمة محامية بتهمة إبتزاز رجل أعمال بفيديوهات اباحية

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اليوم..أولى جلسات محاكمة محامية بتهمة إبتزاز رجل أعمال بفيديوهات اباحية اليوم..أولى جلسات محاكمة محامية بتهمة إبتزاز رجل أعمال بفيديوهات اباحية
تنظر محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة محامية فى القضية رقم 6410 لسنة 2016 جنح مدينة نصر بتهمة ابتزاز رجل أعمال شهير، وذلك بعدما أرسلت له فيديوهات إباحية تجمعه مع لبنانية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغاً من "ف.م.ع" رجل أعمال شهير، أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من المتهمة "س .م" محامية، بعدما أرسلت له مقاطع إباحى يجمعه مع لبنانية، وتهديدها له بنشرها على الإنترنت فى حالة عدم حصولها على 5 مليون جنيه.

وأضاف فى بلاغه أنه تعرف على فتاة لبنانية فى إحدى المناسبات، ودعته إلى مكتبها عدة مرات، وبسؤال رجل الأعمال فى تحقيقات النيابة عن حقيقة المقاطع الإباحية التى أرسلتها المحامية، قال إنه من الممكن أن تكون الفتاة دست له منوم العصير أثناء جلوسه معها فى مكتبها أفقدته وعيه، وصورته فى تلك الأوضاع الإباحية.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء تلك الواقعة محامية الشاكى، وذلك للحصول منه على 5 مليون جنيه مقابل عدم نشر تلك المقاطع الإباحية، وتم القبض عليها وإحالتها للنيابة التى قررت حبسها.


>29يونيو.. أولى جلسات محاكمة محامية بتهمة ابتزاز رجل أعمال بفيديوهات إباحية
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