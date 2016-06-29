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ضبط 267 هارب من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى أسوان

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ضبط 267 هارب من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى أسوان ضبط 267 هارب من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى أسوان
شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بأسوان حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت عن ضبط 267 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكنت الحملة من ضبط المحكوم عليه " أشرف.ر"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية سلاح نارى بالسجن المؤبد، وضبط المحكوم عليه "محسن.س"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى جناية سرقه بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكان من نتائج الحملة أيضاً ضبط 102 هارب من جنح الحبس الجزئى، و31 هاربً من جنح الحبس المستأنف، وضبط 84 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و48 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 11080 جنيه.

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام .

وفى سياق آخر، شن قسم شرطة المسطحات المائية بأسوان حملة موسعة ببحيرة السد العالى استهدفت مكافحه الجريمة، وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية ومخالفات قانون الملاحة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 متهمين لمزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص بالمسطح المائى لبحيرة السد العالى، كما شملت الجهود ضبط 11 صيد مخالفة لقانون الصيد، وضبط 350 متر غزل مخالف، وتم ضبط ميزانين لوزن الأسماك المهربة.

وتحرر محضر بكل واقعة على حدة، وجارى العرض على النيابة العامة.

- حجز قضية 45 من المتهمين بالتنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر للنطق بالحكم 19 يوليو
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