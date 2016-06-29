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اليوم.. الحكم فى دعوى إثبات حضانة زوجة إبراهيم سعيد

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اليوم.. الحكم فى دعوى إثبات حضانة زوجة إبراهيم سعيد اليوم.. الحكم فى دعوى إثبات حضانة زوجة إبراهيم سعيد
تصدر محكمة أسرة المعادى، اليوم الأربعاء، الحكم فى دعوى اثبات حضانة المقامة من "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" ضد زوجها إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق وذلك بعد مد أجلها بجلسة أمس.

كانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق، قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص وأقام ضدها دعوى أمام محكمة أسرة المعادى لتمكينه من رؤية نجله"آدم" وتحصل على أمر بمنعه من السفر.

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مصر 365