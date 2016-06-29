تعرف على إفطار حازم أبو إسماعيل داخل السجن فى رمضان

"كميات كبيرة من المأكولات وبعض أدوية السمنة" مشهد يتكرر أمام حازم أبو إسماعيل داخل محبسه، حيث يحرص السجين على جمع كميات من المأكولات سواء من خلال وجبته المقررة له من مصلحة السجون أو شراء كميات إضافية من "الكانتين".

وبالرغم من الزيادة المفرطة فى جسم "أبو إسماعيل"، إلا أنه يتناول كميات كبيرة من المأكولات، أصابته مؤخراً بالسمنة، ولجأ إلى تناول أدوية للقضاء عليها، فضلاً عن لجوئه أحياناً أخرى للتريض بناءً على نصائح مقربين له.

و يقضى "أبو إسماعيل"، ساعات طويلة فى النوم، و منذ دخوله السجن يفضل النوم وقتاً طويلاً عكس باقى السجناء، فضلاً عن تناوله لوجبات السجن، بالإضافة إلى الحصول على وجبات أخرى من "الكانتين"، كما يطلب من أسرته إحضار مأكولات له فى كثير من الأحيان، وأدوية خاصة يتناولها، وحصل مؤخراً على مجموعة من الكتب التى طلبها، خاصة الكتب الإسلامية والقانونية التى يمكث على قراءتها، بالإضافة إلى القرآن الكريم.

ومع الزيادة المفرطة فى جسم أبو إسماعيل مؤخراً، اضطرت إدارة مصلحة السجون لتغيير ملابس السجن لحازم صلاح أبو إسماعيل أكثر من مرة بملابس أكثر اتساعا من أجل أن تتناسب مع وزنه الذى يزيد بشكل سريع، كما يتم عرضه على أطباء من داخل السجن لتوقيع الكشف الطبى عليه وصرف الأدوية له بالمجان أسوة بباقى السجناء.

وأوضحت المصادر، أن أبو إسماعيل يطالب باستمرار إحضار أوراق وأقلام له لتدوين ملاحظاته على الجلسات أثناء محاكمته فى القضايا المتهم فيها، فضلاً عن مطالبه المتكررة بلقاء فريق دفاعه على انفراد دون حضور الشرطة، بحجة ترتيب موقفه القانونى مع المحامى الذى يترافع عنه فى القضايا المتهم فيها، كما أنه يسجل فى بعض الأحيان أجزاء قانونية للمرافعة عن نفسه أمام المحاكم.

ويقضى أبو إسماعيل شهر رمضان خلف أسوار السجن، لصدور حكم عليه بالسجن 7 سنوات فى قضية تزوير جنسية والدته، خاصة بعدما رفضت الدائرة "د" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى عبد العزيزالمستشار علاء كمال نائب رئيس المحكمة، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن حازم صلاح أبو إسماعيل، على الحكم الصادر ضده بالسجن.

كما أن محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تنظر جلسات محاكمة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر خلال شهر ديسمبر من عام 2012.

تأجيل محاكمة حازم أبو إسماعيل و17 آخرين بقضية "حصار محكمة مدينة نصر" لـ7 أغسطس

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