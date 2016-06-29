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"السكة الحديد" تدرس إنشاء أول مدرسة تعليم فنى "نظام 5 سنوات"

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"السكة الحديد" تدرس إنشاء أول مدرسة تعليم فنى "نظام 5 سنوات" "السكة الحديد" تدرس إنشاء أول مدرسة تعليم فنى "نظام 5 سنوات"

>أكد مصدر مسئول بالسكة الحديد، دراسة إنشاء أول مدرسة تعليم فنى نظام 5 سنوات متخصص فى تخريج الكوادر العاملة بالسكك الحديدية، وذلك بمنطقة وردان للاستفادة من المبنى المطور والمعروف باسم معهد وردان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه يجرى دراسة بدء الدراسة فى هذه المدرسة ابتداء من العام الدراسى المقبل، وأن هذه المدرسة ستوفر احتياجات السكة الحديد من خلال تعيين الخريجين الأوائل بها.

وزير النقل فى حوار لـ"اليوم السابع": السكة الحديد مرفق متهالك.. و50% من عرباته تهدد حياة المواطنين والنصف الباقى يحتاج إعادة تأهيل.. اللى يقولك هدخل الهيئة وبكرة هخليها تمام يبقى بيضحك على الناس
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