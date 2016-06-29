مصدر بالأهلي لـ في الجول: سنستجيب ليول.. ونبحث عن حارس جديد

قرر الأهلي الاستجابة لرغبة مارتن يول المدير الفني للأهلي وبدأ بالبحث عن حارس مرمى جديد لتدعيم ذلك المركز في صفوف الفريق.

وكان الأهلي قد سقط يوم الثلاثاء أمام أسيك الإيفواري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com رافضا ذكر اسمه قائلا:"سوف نستجيب لمارتن يول".

وأتم"نبحث بالفعل عن حارس مرمى جديد وسنقوم بعرض بعض الأسماء عليه تمهيدا لضم أحدهم خلال الفترة المقبلة".

وبعد الهزيمة شن مارتن يول المدير انتقادا لاذعا على شريف إكرامي بعد خطأه الفادح في عدم قدرته على التصدي للهدف الثاني قائلا:"إكرامي لم يقم بدوره في المباراة، أسيك حصل على فرصتين وسحل منهما، أي تسديدة على الأهلي أصبحت هدفا".

وأضاف"حراسة المرمى من ضمن المراكز التي نسعى لتدعيمها".

تقرير في الجول – 7 ملامح في خسارة الأهلي الصادمة أمام أسيك

تقرير في الجول - ماذا يفعل الأهلي لكي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال "حسبة برما"