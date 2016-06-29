أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصدر بالأهلي لـ في الجول: سنستجيب ليول.. ونبحث عن حارس جديد

Google+ Print
مصدر بالأهلي لـ في الجول: سنستجيب ليول.. ونبحث عن حارس جديد مصدر بالأهلي لـ في الجول: سنستجيب ليول.. ونبحث عن حارس جديد

قرر الأهلي الاستجابة لرغبة مارتن يول المدير الفني للأهلي وبدأ بالبحث عن حارس مرمى جديد لتدعيم ذلك المركز في صفوف الفريق.

وكان الأهلي قد سقط يوم الثلاثاء أمام أسيك الإيفواري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com رافضا ذكر اسمه قائلا:"سوف نستجيب لمارتن يول".

وأتم"نبحث بالفعل عن حارس مرمى جديد وسنقوم بعرض بعض الأسماء عليه تمهيدا لضم أحدهم خلال الفترة المقبلة".

وبعد الهزيمة شن مارتن يول المدير انتقادا لاذعا على شريف إكرامي بعد خطأه الفادح في عدم قدرته على التصدي للهدف الثاني قائلا:"إكرامي لم يقم بدوره في المباراة، أسيك حصل على فرصتين وسحل منهما، أي تسديدة على الأهلي أصبحت هدفا".

وأضاف"حراسة المرمى من ضمن المراكز التي نسعى لتدعيمها".

تقرير في الجول – 7 ملامح في خسارة الأهلي الصادمة أمام أسيك

تقرير في الجول - ماذا يفعل الأهلي لكي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال "حسبة برما"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع