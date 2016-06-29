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في الجول يكشف.. 4 استفسارات من الأهلي لمارتن يول خلال الاجتماع الطاريء

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في الجول يكشف.. 4 استفسارات من الأهلي لمارتن يول خلال الاجتماع الطاريء في الجول يكشف.. 4 استفسارات من الأهلي لمارتن يول خلال الاجتماع الطاريء

ينوي محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا مع مارتن يول بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للاستفسار عن أربعة أسئلة.

وخسر الأهلي الجولتين الأولى والثانية في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام زيسكو وأسيك ليتذيل المجموعة الأولى.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لابد أن نعلم سر تراجع النتائج وأداء الأهلي في الفترة الأخيرة.. ولدينا أسئلة نتمنى أن نجد إجابتها عنده".

وأضاف "الوضع أصبح صعبا، وعلينا إيجاد حلول جذرية لما نمر به".

وفند المصدر الأسئلة "سنستفسر عن هل الفريق يريد تدعيمات في مراكز كثيرة؟ هل هناك لاعبين عبء على الفريق؟ هل توجد أي معوقات أو مشاكل داخلية تسببت في تراجع النتائج؟"

وتابع "ما سبب تراجع الأداء في المباريات الأخيرة؟"

وكان مارتن يول قد هاجم إكرامي خلال المؤتمر الصحفي وقال إن أي تسديدة على المرمى بهدف ولابد من تدعيم هذا المركز. (التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع