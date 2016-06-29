إنبي لـ في الجول: لم نتفق مع الأهلي على بيع علي لطفي.. وننتظر العرض الرسمي

نفى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إتمام اتفاق الأهلي مع إدارة الفريق البترولي بشأن بيع علي لطفي حارس مرمى الفريق.

وظهرت أنباء حول إتمام الأهلي اتفاقه مع إنبي لشراء علي لطفي تزامنا مع تصريح مارتن يول المدير الفني للأهلي عقب خسارة أسيك في دوري الأبطال إنه يريد تدعيم حراسة المرمى. (التفاصيل)

وقال عبد الناصر لـFilGoal.com في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء: "الأهلي أخبرنا برغبته شفهيا في شراء علي لطفي وطالبناه بإرسال عرض رسمي منذ فترة ولم يحدث".

وأضاف "لم نتفق على أي شيء ولم نوافق على أي شيء، بعد وصول عرض الأهلي الرسمي سنجتمع ونتخذ القرار المناسب".

ثم استدرك "لا نمانع في بيع علي لطفي لكن حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي لكي نوافق أو نرفض".