استعدادات مكثفة بمحافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

كثفت الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بمحافظة البحيرة من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شنت مديرية التموين الحملات الرقابية بالاشتراك مع مديريتى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات الأسماك المملحة المملحة والمجمدة والمدخنة والسلع الغذائية المختلفة، للتأكد من سلامة وصلاحية جميع السلع المعروضة ومتابعة أسعار هذه السلع.

وقال المهندس صبرى عبد المقصود وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إنه تم تكثيف المرور على المحلات العامة والأسواق للتأكد من عرض سلع معلومة المصدر وصالحة للاستهلاك الآدمى وسحب العينات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية بجميع فروعه بالمحافظة للتأكد من تواجد السلع الضرورية وبأسعار مخفضة.

وأضاف أنه تم تشديد الرقابة على المخابز ومنع الإجازات للمخابز يوم العيد والتنبيه على المطاحن لتوفير الدقيق 82% للمخابز والتأكد من وجود أرصدة كافية.

فيما أكد الدكتور جاد الله الخولى وكيل وزارة الطب البيطرى بالبحيرة على استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا اعتبارا من وقفة عيد الفطر مع تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول أيام العيد مع وجود نوبتجيات للأطباء لباقى أيام العيد.

تجهيز 253 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز البحيرة

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