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الخطوط الكويتية تلغى رحلتها إلى مطار أتاتورك الدولى إثر تعرضه لتفجيرين

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الخطوط الكويتية تلغى رحلتها إلى مطار أتاتورك الدولى إثر تعرضه لتفجيرين الخطوط الكويتية تلغى رحلتها إلى مطار أتاتورك الدولى إثر تعرضه لتفجيرين
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء أمس الثلاثاء عن إلغاء الرحلة رقم 155 المتجهة إلى مطار أتاتورك الدولى فى مدينة اسطنبول عقب الانفجارين اللذين وقعا فى المطار.

وأوضحت الخطوط الجوية الكويتية، فى بيان صحفى فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أن إلغاء الرحلة يأتى حرصا على سلامة عملائها ونزولا على التعليمات الأمنية لسلطات مطار أتاتورك.

ولفتت إلى أنها قامت بإبلاغ جميع العملاء الذين قاموا بالحجز على الرحلة المذكورة فور أن تقرر ذلك، مبينة أنها تتابع تطورات الموقف عن كثب أولا بأول وذلك من خلال إدارة العمليات فى الشركة ونزولا على تعليمات السلطات التركية وذلك للإعلان عن أية تطورات قد تطرأ على الرحلات المتجهة إلى إسطنبول.

وأوضحت الشركة أنه بإمكان الركاب المسافرين على رحلات الخطوط الجوية الكويتية التواصل مع الإدارة التجارية فى الشركة لتحويل رحلاتهم إلى وجهات أخرى مناسبة لهم أو تأجيل رحلاتهم من دون دفع أية رسوم.
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