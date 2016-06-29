نقيب المعلمين بالغربية: وزير التعليم فشل فى ضبط المنظومة.. ويجب إقالته

طالب المتولى نوفل نقيب المعلمين بمحافظة الغربية بإقالة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بسبب فشله فى التصدى لتسريب امتحانات الثانوية، وفشله فى ضبط العملية التعليمية، وإحكام السيطرة على علميات تسريب امتحانات الثانوية، على حد قوله.

وأضاف "نوفل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا العام عام أسود فى تاريخ الثانوية العامة، متسائلاً "كيف يبقى وزير التربية والتعليم جالساً على مقعده بعد كل هذه المهازل؟، وعليه أن يتقدم باستقالته ويعلن فشله فى إدارة العملية التعليمية.

وطالب "نوفل" بمحاكمة جميع المسئولين المتسببين فى تسريب امتحانات الثانوية العامة والتى تعد قضية أمن قومى.

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