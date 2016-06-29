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طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التربية الدينية"

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طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التربية الدينية" طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يمتحنون اليوم فى "التربية الدينية"
يؤدى اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، امتحان مادة التربية الدينية، حيث يختبر ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة وذلك فى 1580 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويأتى امتحان مادة التربية اليوم بعد تأجيله عقب تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجنة بساعات، وكان من المقرر أن يختبره الطلاب فى أول يوم لهم بامتحاناتهم 5 من يونيو الجارى، حيث قررت الوزارة إلغائه وتأجيله ليختبره الطلاب اليوم الأربعاء بعد وضع أسئلة بديلة وتوزيعها على القطاعات.

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