رئيس وزراء تركيا: "داعش" وراء هجوم مطار أتاتورك.. وأجانب بين القتلى

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، إن النتائج تشير إلى مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس الثلاثاء، بالمطار الرئيسى فى اسطنبول "مطار أتاتورك"، وأسفر عن مصرع حوالى 50 شخص بالإضافة إلى العديد من الإصابات بعضهم فى حالة خطرة.

وأضاف يلدريم، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ثلاثة انتحاريين فتحوا النار فى الهجوم على المطار الرئيسى فى اسطنبول، قبل أن يفجروا أنفسهم، وقال يلدريم للصحفيين فى المطار إن هناك أجانب على الأرجح بين القتلى.

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