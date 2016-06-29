مصادر أمنية: انفجار العريش استهدف أفراد من قوة المفرقعات

كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء أن الانفجار الذى استهدف آلية أمنية بالعريش فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، استهدف أفراد من قوة المفرقعات، وتم نقلهم لمستشفى العريش لتلقى العلاج، وهم أمين شرطة سيد عبد الحفيظ 31 سنة مصاب بشظايا بالوجه، والعريف شرطة جابر محمد الديب 26 سنة مصاب بشظايا بالرأس والذراع، والشرطى عثمان حسام أبو طالب 26 سنة، مصاب بشظايا بالوجه والرقبة، والشرطى محمود النوبى شحات 36 سنة، مصاب شظايا متفرقة بالجسد.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع، إلى ان مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانب طريق العريش القنطرة المار بساحل مدينة العريش فى حى المساعيد، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور القوة الأمنية، وتشير التحقيقات لتورط خلية أنصار بيت المقدس المتواجدة داخل مدينة العريش فى الحادث.

إصابة 4 افراد شرطة فى انفجار عبوة على طريق مدرعة بساحل العريش

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