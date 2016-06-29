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محافظ الوادى الجديد يقود مسيرة ليلية احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو

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محافظ الوادى الجديد يقود مسيرة ليلية احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو محافظ الوادى الجديد يقود مسيرة ليلية احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو
قاد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مسيرة ليلية طافت شوارع مدينة الخارجة، احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، والتى شارك فيها القيادات التنفيذية والشعبية وشباب الجامعات والمدارس وطلائع مديرية الشباب والرياضة، وعدد من الفرق الرياضية، حيث بدأ المهرجان من أمام بنك بمدينة الخارجة وانتهى بالصالة المغطاة.

ووجه المحافظ الشكر لأبناء المحافظة ممن شاركوا فى المسيرة، مؤكداً على دور الثورة وما تم تحقيقه خلال العامين السابقين من إنجازات أعادت إلى مصر والمصريين كرامتهم وصححت مسار ثورة 25 يناير، وأعادت لمصر هيبتها أمام العالم الخارجى.


>بالصور والفيديو.. موكب بالسيارات للاحتفال بثورة 30 يونيو بالوادى الجديد

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