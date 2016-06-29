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محافظ جنوب سيناء يفتتح مظلة بوابة مطار شرم الشيخ الدولى

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محافظ جنوب سيناء يفتتح مظلة بوابة مطار شرم الشيخ الدولى محافظ جنوب سيناء يفتتح مظلة بوابة مطار شرم الشيخ الدولى
افتتح أمس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مظلة بوابة شرم الشيخ الدولى، التى تم إنشاؤها بالتعاون ما بين محافظة جنوب سيناء والشركة المصرية للمطارات .

وتتميز المظلة بشكل جمالى يتماشى مع التصميم المميز للمطار ويعد هذا العمل إضافة إلى المطار يستطيع من خلاله أفراد الشرطة العمل فى سبيل توفير مناخ عمل مناسب لرجال الشرطة وحماية لهم من العوامل الجوية وأشعة الشمس، ولمزيد من اليقظة والانسيابية فى اجراءات التفتيش اللازمة وقت واحد من خلال عدد من حارات الدخول.

كما أمر المحافظ بصرف عدد من كولديرات تبريد مياه لخدمة نقطة تفتيش البوابة، رافق المحافظ فى الافتتاح عدد من قيادات الشرطة ورئيس مدينة شرم الشيخ.


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