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توقف صرف التذاكر بمحطة "التل الكبير" لإنقطاع الكهرباء ونفاد كروت الشحن

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شهدت محطة سكة حديد التل الكبير، مساء أمس الثلاثاء، توقف لماكينة صرف التذاكر بسبب نفاد كروت الشحن بالمحطة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال عدد من مواطنى التل الكبير، إن فكرة استخدام كروت الشحن فى المصالح الحكومية والمساجد والمستشفيات غير مجدية، مطالبين بإلغائها واقتصار الكروت على المنازل فقط.

وأشارت مصادر بـ"كهرباء الإسماعيلية"، إنه جار حل المشكلة وإعادة الكهرباء للمحطة وتوفير كروت الشحن اللازمة.

كانت وزارة الكهرباء بدأت فى تعميم أستخدام كروت الشحن فى المصالح الحكومية وبعض القطاعات بالمحافظات ومنها مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، وذلك لسهولة التحكم فى إستخدام الكهرباء وتوفير الطاقة.

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محطة التل الكبير

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ظلام فى المنطقة

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توقف المحطة عن قطع تذاكر السفر


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