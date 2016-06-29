تقرير أمريكى: يجب علاج غيبوبة السكر سريعا حتى لا تؤدى لتلف الدماغ

قد يصاب مرضى السكر بالغيبوبة عندما تكون نسبة السكر فى الدم غير منضبطة سواء انخفاض أو ارتفاع بشكل ملحوظ، ولكن إذا تم علاجها بسرعة، فإن الشخص لا يصاب بأى مشكلة.

ومع ذلك فكشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”، أن غيبوبة السكر يمكن أن تكون قاتلة أو تؤدى إلى تلف الدماغ إذا لم تعالج فى غضون ساعات.

الفرق بين السكر من النوع الأول والثانى

>داء السكرى من النوع الأول عادة ما يبدأ فى مرحلة الطفولة أو المراهقة، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث فى أى سن، والأشخاص الذين يعانون من هذا النوع يحتاجون باستمرار لحقن الإنسولين للسيطرة على مستويات السكر فى الدم.

أما داء السكرى من النوع الثانى يكون فيه البنكرياس لا يزال ينتج الإنسولين ولكن ليس بكميات كافية للحفاظ على مستوى السكر فى الدم فى المستوى الطبيعى، وهو أمر شائع خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

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>• أسباب غيبوبة السكر

>هناك ثلاثة أسباب رئيسية لغيبوبة السكر، أولاً مرض السكر من النوع 1، يمكن أن يكون بسبب نقص السكر فى الدم، أو ارتفاع مستويات الكيتون فى الدم، والمعروف أيضا باسم الحمض الكيتونى السكرى.

أما فى مرض السكر من النوع 2 فيمكن أن يكون سبب غيبوبة السكر هو انخفاض نسبة السكر فى الدم أو ارتفاع كبير فى مستويات السكر فى الدم.



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