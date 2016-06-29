"بيبسى" تعيد مادة الاسبرتام لـ"دايت" رغم مخاوف علمية بتسببها بالسرطان

أعلنت شركة بيبسيكو الأمريكية للمشروبات أنها ستعيد مادة التحلية الصناعية "الاسبرتام" إلى منتجها "دايت بيبسي" بعد أن كانت قد استبدلت به مادة أخرى بسبب جدل صحى حوله منذ حوالى عام.

وحسب موقع سي ان ان، كانت شركة بيبسي قد أعلنت العام الماضي أنها تعتزم ازالة مادة الاسبرتام من منتج "بيبسي دايت" بعد أن أظهرت دراسات علمية مخاوف صحية تربط بين هذه المادة وبين السمنة ومرض السرطان.

وقد نقل موقع السى إن إن عن بيان الشركة، أنها قامت بهذه الخطوة بعد عزوف المستهلكين الأمريكيين عن شراء المنتج الجديد، كما أوردت شكاوى من الطعم الجديد لبييبسى دايت بعد إزالة مادة الاسبرتام والاستبدال بها السكرلوز.

وقد أورد موقع سي ان ان الإخباري الأمريكي عن بيان الشركة أن المنتج المحلى بالاسبرتام سيأتي في عبوة "كانز" بلون أزرق فاتح تحت اسم "دايت بيبسي كلاسيك سويتنر بليند".

وسوف تعيد أيضًا الشركة مادة الاسبرتام إلى منتج "بيبسي ماكس" الذي لا يحتوي على سعرات حرارية ويأتي في عبوة سوداء اللون.

أما بالنسبة لمنتج "بيبسي دايت" الذي يباع في عبوة فضية اللون، فستبقي الشركة على إصداره دون الاسبرتام مع وجود إشارة "خالي من الأسبرتام" على العبوة.

وعلى الرغم من أن كلا من الاسبرتام والسكرلوز يعتبران من المحليات الصناعية، ولكن تركز الجدل حول مادة الاسبرتام. وعلى الجانب الآخر، لم تقوم شركة المشروبات المنافسة كوكا كولا بمثل هذه الخطوة وأبقت على الاسبرتام في مشروباتها الخالية من السكر، حسبما أشار موقع كوارتز الإخباري.

>وقد وجدت الشركة الأمريكية نقص فى المبيعات بعد استبدال المادة المحلاة مقارنة بما قبلها.

وأعلنت الشركة أن البيسى الدايت المحلى بالأسبرتام سيعود إلى السوق الأمريكى مرة أخرى فى شهر سبتمبر مع استمرار صدور المنتج بمادة السكرلوز، ولكن خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أشار موقع كوارتز أن الشركة الأمريكية استندت فى العودة عن قرارها إلى تقارير صحية أمريكية تشير إلى أن الاسبرتام غير ضار بالصحة.



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بيان شركة بيبسى

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