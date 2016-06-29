7 أسباب تجعل المطارات الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية

1- ارتفاع تكلفة الخسائر

فى السنوات الأخيرة، وقعت العديد من العمليات الإرهابية فى مطارات العالم ولعل آخرها ما حدث فى بالعاصمة البلجيكية بروكسل مارس الماضى، وصولا إلى الهجمة الإرهابية التى وقعت مساء أمس الثلاثاء، داخل مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول وأسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 100، وبناءً على تلك الوقائع تحدث خبراء ومحللون عن 7 أسباب تدفع الإرهابيين لوضع المطارات على رأس أهدافهم.>تعد المطارات من أكثر الأماكن المكلفة ماديًا لأى دول فى العالم، نظرًا لصعوبة إنشائها وحاجتها إلى تقنيات عالية خاصة أن خدمة الطيران هى الأعلى فى القيمة المادية ما بين كل وسائل النقل، لذا فإن أى خسارة تحدث فى تلك الأماكن تُسفر عن خسائر فادحة، حتى وإن كان الانفجار أو العملية محدودة التأثير، وذلك بسبب حساسية المكان، وطبيعة رواده.

وعلى سبيل المثال فإن العمليتين الانتحاريتين اللتان وقعتا فى مطار بروكسل- زافيتيم فى 22 مارس ماضى، وأسفرت على وقوع 16 قتيلا، تسببت فى خسائر مادية وصلت إلى مئات ملايين اليورو، وذلك وفقًا صحيفة "لا ليبر بلجيك".

2- كثرة العدد

3- صعوبة التصنيف

4- شل حركة الدولة

5- إحراج عالمى

6- التأثيرات الواسعة

7- اجتذاب أنظار العالم

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>تتسم المطارات بأنها من أكثر الأماكن التى يتردد عليها أشخاص من كل أنحاء العالم فى نفس الوقت، فالحركة لا تتوقف على مدار الـ 24 ساعة، ودائما من تتوه التفاصيل وسط هذه الأعداد التى يمكن استغلالها للاندساس وسطها.>يصعب تصنيف مرتادى أى مطار فى العالم، رغم وسائل التكنولوجيا الحديثة، فالطبيعى أن المطار يستقبل أناسا من كل جنسيات العالم، ويمكن لأى شخص مدام غير مطلوب لجهات أمنية السفر إلى أى مكان لذا يكون مستحيلا تحديد هوية هؤلاء المسافرين أو ميولهم.> وقوع عملية إرهابية فى أى مطار بالعالم يعنى أن هناك حالة من الشلل الداخلى ستحدث لساعات فى المحيط الواقع حولها، والذى دائما ما يتسمم بالتكدس نظرًا للإقبال الشديد عليه طوال ساعات اليوم، ناهيك عن توقف الرحلات الخارجية من وإلى الدولة المستهدفة، والتى تسبب فى تعطل الكثير من الأمور الهامة على كافة الأصعدة والمجالات.>المعروف عن المطارات أنها من الأماكن التى تتسم بوجود إجراءات أمنية معقدة بسبب خطورة وضعها، وأى عملية تكشف قصور فى العملية التأمينية يعنى أنه سيتسبب فى إحراج شديد للأجهزة الأمنية أمام كافة دول العالم خاصة إذا كان الضحايا من جنسيات متعددة.>دائما ما تتسبب العمليات الإرهابية التى تقع فى أى مطار بالعالم فى تأثيرات ممتدة فى كافة المجالات الاقتصادية وغيرها، نظرًا لطبيعة المكان الذى يستخدم أصحاب كافة الوظائف والمهن، فخسائر البورصة تكون فورية، والخسائر فى قطاع السياحة تظهر أثارها سريعا، والحال نفسه فى باقى المجالات.>تضمن الجماعات الإرهابية بإجرائها أى عملية فى مطارات العالم، اهتماما إعلاميا عالميا بالحادث على أوسع مدى نظرا لتعدد الجنسيات التى تكون موجودة بالمطارات، بخلاف أى مكان آخر يكون الاهتمام به على النطاق المحلى فقط.