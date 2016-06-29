أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي روما في الموسم

Google+ Print
رسميا - صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي روما في الموسم رسميا - صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي روما في الموسم

أعلن روما يوم الثلاثاء تتويج محمد صلاح نجم منتخب بجائزة أفضل لاعبي فريقه في موسم 2015-2016.

صلاح - 24 عاما - لعب أول مواسمه مع روما بعد انتقاله من تشيلسي عقب إعارة لـ6 أشهر مع فيورنتينا.

تقرير في الجول – صلاح ناجح بامتياز في "سنة أولى روما"

وأفاد الموقع الرسمي لروما أن صلاح حل في المركز الأول في تصويت الجماهير متفوقا على زملائه.

وحل البلجيكي رادجا ناينجولان في المركز الثاني، ثم الأسطورة فرانشيسكو توتي في المركز الثالث، والبوسني ميراليم بيانيتش المنتقل إلى يوفنتوس في المركز الرابع.

كان صلاح قد حصد جائزة أفضل وافد جديد لروما هذا الموسم متفوقا على زملائه الجدد الذين انضموا معه قبل وخلال موسم 2015-2016.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم برصيد 15 هدفا، 14 منهم في الدوري الإيطالي وهدف في دوري أبطال أوروبا.

إنفوجرافيك في الجول – موسم استثنائي لصلاح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل