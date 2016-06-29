القبض على نجم الراب "50 سنت"

قبضت الشرطة الأمريكية على مغني الراب 50 سنت 50 Cent بعد أن نطق بألفاظ نابية على خشبة المسرح خلال حفله الأخير في سانت كيتس.

واستخدم النجم كلمات بذيئة أمام أكثر من 40 ألف شخص، حيث أن الشتائم في العلن تعتبر أمر مخالفة للقانون، وعلى أثر ذلك تم اعتقاله بعد الحفل، وقد دفع النجم غرامة أمام المحكمة لتسوية القضية.

يذكر أن النجم مثُل أمام المحكمة مؤخراً لاستجوابه حول صور نشرها على صفحته الخاصة في "إنستقرام" تضمنت جلوسه بجانب أكوام من النقود، في الوقت الذي كان قد تقدم في ديسمبر عام 2014 بطلب لإشهار إفلاسه، بعد أن بلغت الالتزامات المالية المستحقة عليه ما بين 10 ملايين و50 مليون دولار.