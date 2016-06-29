بالصور: شيرين عبد الوهاب وكندة علوش على مائدة إفطار منة شلبي

استمرارا لظهورها المتكرر بعد شائعة اعتزالها المفاجئ للفن، اقامت النجمة منة شلبي حفل افطار لعدد من نجوم الفن ، بمقدمتهن صديقتها المقربة جدا المطربة شيرين عبد الوهاب، والفنانة السورية كندة علوش، والممثل المصري محمد ممدوح، مع السيناريست تامر حبيب.

شيرين نشرت صورة جماعية عقب تناول الإفطار مباشرة من داخل منزل منة، وقالت عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك: مع الاصدقاء الغاليين من فطار اختى وحبيبتي منة شلبي، بينما تجاهل الحساب المنسوب لمنة الحدث كله، وكالعادة لم تشر كندة علوش للمناسبة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن منة شلبي قليلة الظهور بالحفلات الخاصة والمناسبات العامة ، ولكنها ظهرت لثلاثة أيام متتالية بحفلات إفطار وسحور، مع باقة من نجوم الفن، لتكذيب شائعة نشرت مؤخرا عبر حساب منسوب لها بموقع الفيس بوك حول اعتزالها العمل الفني بسبب الضغوط، وهو ما اعتذرت عنه الصفحة نفسها فيما بعد ووصفته بخطأ غير مقصود من الأدمن المشرف على إدارة الصفحة، بينما أكدت منة مجددا أنها لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميساء مغربي مازلت في كواليس المغني