بالصور: نجم أراب أيدول أحمد جمال ينفي خبر خطوبته سرا من هذه الحسناء

بعد مطاردات من ملايين المعجبين بحساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن هوية خطيبته، نشر المطرب الشاب أحمد جمال رسالة للتهكم من الشائعة المتكررة، مؤكداً أنه لن يفرح بالخطوبة والارتباط سراً ، ولن يقدم على خطوة الزواج الا بعد العودة لجمهوره.

نجم الموسم الثاني من برنامج أراب أيدول فوجىء بأنباء تؤكد ارتباطه وإعلان خطوبته بحفل عائلي، وانهالت عليه رسائل وتعليقات المعجبات ما بين الغاضبة من زواجه سراً ، وبين الراغبة في معرفة العروس ومشاهدة صورها، ولم يجد جمال حلاً للرد على كل هذه الرسائل سوى كتابة منشور ثابت بحساباته الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: اسافر يومين ارجع الاقي نفسي خطبت، يا جماعة يوم ما هخطب صدقوني اكيد اكيد مش هفرح غير معاكم اول ناس ..كل سنة وانتوا دايماً طيبين.

التعليقات على منشور أحمد جمال جاءت صادمة جدا، فقد حذره أحد متابعيه من ترك هذه الشائعات لتتضخم قائلا: ده انت لو كنت اتأخرت شويه كمان، كانوا هيخلوك اتجوزت وخلفت

ده في ناس كانت ناويه تنتحر، وفي ناس ثانويه عامه ومستقبلها كان هيضيع.. يا ام لوزه صاحي لوزه قوليلها أحمد مخطبش.

يذكر أن مصدر الشائعة هذه المرة معروف، وهو شخص يدعي اسلام من رابطة محبي أحمد جمال، وكتب خبر التهنئة على جروب خاص بعشاق محبوب العرب، مؤكدا أنه تأكد من الخبر بنفسه من جمال، وحصل على صورة له مع خطيبته.

أحمد جمال نفي خبر خطوبته ولكنه لم يتطرق لهوية هذه الحسناء..

جورج وسوف يصوّر أغنية جديدة