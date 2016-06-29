في أحدث جلسة تصوير: جمال "شيرين رضا" فوق مستوى الشبهات

في ليلة زرقاء بلون السماء الصافية، سطع هلال النجمة شيرين رضا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت الستار عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة نجاح دورها بمسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع الفنانة الكبيرة يسرا.

الفنانة شيرين رضا نشرت صورة واحدة من الجلسة المبهرة التي طغت عليها الإطلالة الزرقاء المائلة للزهري، وعلقت عليها قائلة "في محبة الأزرق"، وتركت مهمة نشر بقية اللقطات لمصورها الخاص المبدع خالد فضة، الذي وجه الشكر لفريق العمل الاستايلست عبير الأنصارى، وخبيرة المكياج دنيا حسين، ومصفف الشعر حسن برجى

بينما انهالت التعليقات من جمهور شيرين الذي أصبع عليها كل القاب "حلويات رمضان" واطلقوا عليها لقب "كنافة بالقشطة"، بينما أبدى البعض الآخر حسرتهم بسبب تأخر نجومية شيرين التى أكدت موهبتها بمسلسلها الأخير، واثبتت بجلسة تصويرها الجديدة ان جمالها "فوق مستوى الشبهات".

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