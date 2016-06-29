آراء القراء بمسلسل "خاتون"في رأيك بـالـshow: نافس "باب الحارة"

في الزاوية اليومية رأيك بالـ show ، عبّر القراء عن آرائهم بمسلسل "خاتون" كما فعلوا مع أعمال سابقة في محطة يومية سوف تستمر طيلة شهر رمضان المبارك.

كل القراء الذين شاهدوا مسلسل "خاتون" عبّروا عن إعجابهم به، قصة وتمثيلاً وأداء وإخراجاً وإنتاجاً، حتى أن هناك من وجد أنه تمكن من منافسة مسلسل "باب الحارة"، مقابل آراء محدودة أشارت إلى أنها لم تشاهده.

المسلسل من إخراج تامر اسحاق والمثنى صبح، كتابة فادي قوشقجي وطلال مارديني وهو من بطولة سلوم حداد، ميلاد يوسف، يوسف الخال، ورد الخال، أيمن رضا، جيني أسبر، بيار داغر، طوني عيسى، كندا حنا، كاريس بشار، سلافة معمار،وفاء موصللي، أمانة والي، نادين خوري، ونادين تحسين بيك وكوزيت حداد، وآخرين.

ما هي تعليقات القراء على مسلسل "خاتون"؟

-نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أشادت بمسلسل "خاتون" مؤكدة أنه يستحق المتابعة، وقالت "المسلسل جميل. بالتوفيق والنجاح لأن مسلسل "خاتون" عمل رائع جدا يستحق المتابعة".

-محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، عبرت عن إعجابها بمسلسل"خاتون" وبقصته وإخراجه وأداء ممثليه، وأوضحت "المسلسل رائع والممثلون أكثر روعة والمخرج رائع. الله يعطيكم العافية".

-أنيس كلاس من سوريا، أبدى إعجابه بمسلسل "خاتون" وقال "إنه عمل رائع".

-سارة إسماعيل إبراهيم من العراق، عبّرت عن إعجابها بمسلسل "خاتون"، وفندّت أسباب نجاحه قائلة " هو أجمل مسلسل وعمل درامي سوري لبناني مشترك، وأجمل عمل بيئة شامية. الحبكة متداخلة بطريقة أكثر من رائعة، الأحداث مشوقة، كما يتميز بأداء نجومه المبهر كالممثل الخال الذي شكل وجوده فيه مفاجأة جميلة وإضافة رائعة وقوية، بالاضافة إلى إبداع كل الأسماء المشاركة فيه، كـ سلوم حداد ومعتصم النهار وكاريس بشار وباسم ياخور وكندا حنا. الإخراج رائع والموسيقى والمؤثرات في مكانها، ورؤية المخرج للعمل واقعية، مع حرص على التركيز على أدق التفاصيل التي تحاكي الفترة الزمنية التي يتناولها المسلسل من ديكور وأزياء ومظاهر الحياة الإجتماعية، عدا جهود وسخاء شركة الانتاج. شكرا لهم من القلب لاننا نشاهد عملا رائعاً".

-Na444if أشار إلى أنه لم يشاهد مسلسل "خاتون"، ولكنه سوف يحرص على متابعته عندما تسنح الفرصة بذلك.

- jandalir وجدت أن مسلسل "خاتون" هو من بين أفضل المسلسلات في رمضان 2016 وقالت "عمل رائع للغاية".

-حنان كيوان أوضحت أنها لم تتابع مسلسل "خاتون".

- فرقان محمد أشارت هي أيضاً بأنها لم تتابع مسلسل "خاتون".

-Besoumamiral أبدت إعجابها بمسلسل "خاتون" وقالت " هو أحلى وأروع مسلسل في رمضان 2016".

- لانيا كنعان، أبدت إعجابها بمسلسل "خاتون" وقالت "إنه أروع مسلسل رمضاني".

-نابا الحساني أوضحت هي أيضاً بأن مسلسل "خاتون" هو الأجمل بين مسلسلات رمضان.

-لبنى أيوب أشادت بدورها بمسلسل "خاتون" وأكدت أنه الأفضل بين الدراما الرمضانية هذا العام.

- am opada عبّرت عن إعجابها بمسلسل "خاتون" وقارنت بينه وبين مسلسل "باب الحارة"، وقالت "عمل رائع جداً وهو اجمل من مسلسل باب الحارة".

-sbhn5941 عبّرت عن إعجابها بمسلسل "خاتون".

-لانا أكدت أن مسلسل "خاتون" جميل جداً وقالت "عمل بيجنن".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "خاتون".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "الأسطورة".

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