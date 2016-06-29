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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016
برج الميزان على الصعيد المهنى:
>وضعك فى العمل الآن غير مستقر إطلاقًا، فبعض الأوضاع المقلقة تحيط بك بشكل بات يؤرقكك، اجتهد فى عملك ولا تجعل أحد يأخذ انطباع سلبى عنك واترك الباقى يسير كما هو، ربما تنضبط الأمور بعض الشئ فى الفترة القادمة لكن يجب عليك أن لا تقلق.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
>تشعر بآلالام فى العظام كثيرة، أصبحت لا تقوى على الحركة وممارسة الرياضات الصعبة مثلما كنت تفعل فى الماضى، عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا الفترة القادمة كى تطمئن على صحتك، فالوضع الآن يثير القلق كثيرًا على صحتك، احترس من الفترة القادمة كثيرًا.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>علاقتك مع شريكك غير جيدة وأصبح بها العديد من المشاكل، لا تجعل الآخرين يتدخلون بينك وبين شريكك كثيرًا فى أمور يجب أن تكون سرية بينكما، من الأفضل وضع مبادئ كى تسير عليها الفترة القادمة، فالوضع أصبح غير جيد إذا كانت العلاقة لا تريحك فاتركها فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>تذهب اليوم لتشترى بعض الملابس الخاصة بمناسبة ما، مفاجأة لم تكن تتوقعها ستسمعها اليوم، إذا كنت من محبى الحفلات فسعيًا لتحسن نفسيتك يمكنك الذهاب إلى الحفلات الفترة القادمة مع أصدقاؤك، وضعك النفسى يحتاج إلى تغيير لذلك من الأفضل أخذ بعض الأيام إجازة من عملك كى ترتاح قليلا.

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مصر 365

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