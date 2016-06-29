برج الثور حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..>ابحث عن نقاط قوتك فى مجال عملك الجديد، حتى لا تحاصر نفسك بكمية كبيرة من الاحباطات التى تمنعك عن اداء عملك بحرية، تحتاج إلى الاستغناء عن بعض الثقة فى النفس التى تعطيك شىء من الغرور والتعالى على تعلم أشياء جديدة تزيد من كفاءتك المهنية وتدفعك نحو التقدم فى عملك.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

>بالرغم من خوفك الشديد على شريك حياتك، إلا أن غيرتك ربما تصل إلى حد الشك والقيد فى كثير من الأحيان، مما يجعلها سبب فى كثير من المشكلات بينكما، حاول أن تظهر مزايا برج الثور البارع فى تفاصيل الحب والقصص العاطفية.

على الصعيد الصحى ..

>الابتعاد عن بعض الأطعمة التى تحتوى على كمية كبية من الحديد، يضعف من مناعة جسمكن ويجعلك اكثر عرضة للإصابة بالأنيميا، وما يصاحبها من شعور دائك بالإجهاد والتوتر والحاجة المستمرة إلى النوم، عليك بتناول الكبدة والتفاح والبنجر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور ان يعيش حالة غير مستقرة مع شريك حياته خاصة أن يحمل له كثير من المحبة لكن أفعالة المندفعة لا تساعده لعى التعبير عنها فى أغلب الأوقات، حاول أن تظهر صفاتك الجميلة حتى تكسب قلب من تحب.