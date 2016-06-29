برج القوس حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:>قد تجد خيارا مهنيا جديدا عن طريق صديق أو دليل. قد ينتهى بك المطاف إلى اختيار هذا المسار لحياتك المهنية. لذا من الأفضل أن تجرى بحثا دقيقا قبل أن تأخذ قرارك.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم قد تعرف على شكل جديد لشريك حياتك وتعرف من خلاله معلومات جديدة عن شريك حياتك تفسر لك الكثير من التصرفات المرتبكة فى الماضي.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>الحفاظ على موقف إيجابى يساعد جسدك وروحك فى التعامل مع الكثير من الإجهاد. للراحة تحتاج إلى العودة إلى النظام الخاص بك الذى تم التغاضى عنه لبعض الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم تملأك الرغبة فى فعل شيء يلفت نظر الآخرين. وقد تنجح فى ذلك إلا أن ذلك لن يكون إيجابيًا بشكل كامل بل قد يتسبب فى إثارة حسد الآخرين.