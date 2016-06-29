برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:>لقد عملت بجد فى الآونة الأخيرة وسوف تتلقى الآن عربون تقدير من رؤسائك، قد تحصل على مكافأة أو شيك طال انتظاره. يمكنك حتى أن تحصل على فرصة مالية جيدةلم تكن تتوقعها.

على الصعيد العاطفي:

>الحب فى الهواء اليوم. يمكنك مفاجأة أحد أفراد أسرته من خلال التخطيط لشيء خاص كعيد ميلاد أو هدية من دون مناسبة، إذا كنت فى علاقة عاطفية هذا هو أفضل وقت لاستعادة هذا السحر الذى خبا من علاقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>من المرجح أن يكون اليوم الصحى بالنسبة لك، أى مشاكل صحية عانيت منها خلال الأيام القليلة الماضية سوف تختفي. وهذا أيضا هو الوقت المناسب للحاق بركب الفحوصات الطبية السنوية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اليوم أنت بحاجة لأن تدرك أن الدوران فى فلك الماضى لن يساعدك بأى شكل من الأشكال، أنت بحاجة لتعلم دروس الماضى ثم تسمح له بأن يمضي.