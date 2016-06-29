برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:>تحاول البحث عن شئ صغير وسط أشياء كثيرة وضخمة، لا تحاول أن تشتت ذهنك فربما يؤثر ذلك على عملك الفترة القادمة، تبدو مرهقًا منذ فترة كبيرة ومزاجك لا يتوافق مع أمور العمل على الإطلاق، لذا يجب أن تبدأ الآن وضع قواعد لنفسك تسير عليها الفترة القادمة.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>زيادة وزنك الفترة الماضية جعلك تبدو دائمًا بصحة غير جيدة، حتى أنك أصبحت غير قادر على السير لمسافة قليلة، لذا من الأفضل أن تسير يوميًا لمدة نصف ساعة، كما أن السير على نظام غذائى معين سيجعلك شخصًا نحيفًا وبصحة أفضل كثيرًا.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>العودة إلى قصة حب قديمة يعد أمرًا لا طائل من ورائه، فأنت كثير التفكير فى العلاقات العاطفية، لا تحاول أن تؤذى نفسك بكثرة التفكير فربما يساعدك تذكر ما هو قديم على الدخول فى مرحلة اكتئاب يصعب الخروج منها بعد ذلك،لا تبحث عن الحب كثيرًا ففى الوقت المناسب سيأتى لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>الاقتراض من أجل شراء سيارة يعد أمرًا غير جيدًا، فإذا شعرت بالرغبة فى أن تقترض من الأفضل أن تقترض لشراء شئ كبير وقيّم وليس شيئًا زائدًا، الوقت مناسب لإدخار بعض الأموال خوفًا من الدخول فى ضائقة مالية قد يصل مداها إلى ما لا يحمد عقباه.