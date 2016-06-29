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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/6/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/6/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/6/2016
على الصعيد المهنى..
>أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة وسرعان ما تحصل على فرصة جديدة فى العملـ، وتقدر خلال هذه الفترة على أن تثبت نفسك بشكل جيد.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..
>يتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقب مع الحبيب، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، وتتبادلا فى هذه الجلسة أطراف الحديث ومن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخراً.

على الصعيد الصحى
>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة الذى يضمن لك فيما بعد أن تكون صحتك جيدة

توقعات علماء الفلك
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، وكذلك فيما يتعلق بالأسرة.

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مصر 365

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