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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016
على الصعيد المهنى ..
>الراحة والطمأنينة لن تدوم كثيراً ، وتحتاج إلى ثقة فى نفسك وفى قدراتك المهنية أكثر من ذلك، أنت تملك عقل ذهبى يمكن أن يطرح أفكار مبدعة لكن اللتفكير فى الأحاديث الجانبية والصراعات دائماً يمنعك عن تنفيذ أفكارك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى
>الاستماع إلى صوت العقل فقط ربما يضعك فى مواقف محرجة، انت من الشخصيات التى تتعامل مع المور العاطفية بتفكير بحت بعيداً عن اشلق العاطفى خوفاً من الوقوع تحت سطوة قرارات القلب فقط وتضع نفسها فى قالب من العزلة المحاطة بالسلوك الاجتماعى، تحتاج إلى ثقة فى نفسك وعم توازن بين قلبك وعقلك.

على الصعيد الصحى ..
>لا يمكن أن تتخلى عن التدخين وتناول المشوربات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين، لكن علامات الإجهاد التى بدأت أن تكسو جميع انحاء وجهك ستضطرك إلى الإقلاع عن هذه العادات قريباً جداً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة صعبة فى العمل بسبب عدم تركيزه فى تنفيذ أفكاره والاهتمام بشئون الآخرين ومهما التجثث التى يفضلها دائماً مولود الدلو لأنها ترضى غروره وفضولهن وتجعله ملم بتفاصيل كل شىء كما يحب دائماً.

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مصر 365

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