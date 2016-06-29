حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2016/6/29

حظك اليوم لبرج الجدى :>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:>الخوف من المستقبل الوظيفى من أكثر الأشياء التى طالما واجهت هذا البرج وأرقت حياته، لكن لا داعى لترك مساحة لهذه المخاوف لأنها ليس لها وجود فى الواقع، فهذه الأيام هى أيام حظها.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>بالنسبة للحياة العاطفية فهم سيتمتعون بكثير من الاستقرار والهدوء وسيكونوا من أكثر الأبراج المحظوظة فى الحب هذه الأيام لأن كل احلامهم فى تكوين أسرة مستقرة وسعيدة ستتحقق فى هذه الفترة.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>يجب ان يلتزموا كثيراً بحياتهم الصحية ويتبعون تعليمات الطبيب حتى لا يدخلون فى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به