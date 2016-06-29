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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>أنت من المحتمل أن تواجه بعض النفقات الكبيرة اليوم، بعضها تكون اضطرارية ولم تخترها، فحاول إنقاذ اليوم قدر الإمكان والتعامل معه بحكمة.

على الصعيد العاطفي:
>من المهم أن لا تدع العناد يفسد علاقتك بشريك حياتك خاصة حين لا يكون فى مزاج لتقديم تنازلات. لذلك، عليك أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة. ولكن هذا الموقف سوف يساعد فعلا فى تحسين الحياة الرومانسية الخاص بك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>تحاول تخليص نفسك من حالة صحية معينة، ولكن ما يبدو لك فقط أن حالتك تزداد سوءا فى كل مرة حاولت الخروج منها. هذا لا يعنى أنه يجب أن تعاقب نفسك بل على العكس لا تكن قاسيا عليها ولا تسعى لأن تجعلها مثالية فى كل مرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>تقلب المزاج يفسد يومك ولكن الحظ يبتسم عليك اليوم. الجانب السلبى من هذا هو أنك تبدأ فى الاعتماد كثيرًا على الحظ.

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مصر 365

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