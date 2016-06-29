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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29/ 6/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29/ 6/2016 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29/ 6/2016
برج الأسد على الصعيد المهني:
>يبدو أن حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى وضعتها عليك أن تكون مرن قليلًا فقد حان وقت التغيير لا تأسف على الماضى فقد تعلمت منه العديد من التجارب التى سوف تساعدك بشكل كبير على تخطى العقبات والوصول للنجاح.

على الصعيد العاطفى:
>سوف تقضى أوقات سعيدة للغاية مع شريك حياتك اليوم بعد فترة من البعد والاشتياق عليك ألا تفكر فيما سيحدث بعد ذلك فقط استمتع باللحظة الحالية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>قد تعانى من مشاكل فى القولون العصبى بسبب كثرة التوتر والضغوطات وعدم قدرتك على السيطرة عليها. يجب أن تتحلى بالهدوء قليلًا حتى لا تدخل دوامات صحية أنتَ فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>عليك أن تتحلى بالهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام ولا تنزعج من التغيير بل على العكس تقبله بصدر رحب فقد ينقلك إلى آفاق جديدة نحو تحقيق النجاح والانجازات.

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مصر 365

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