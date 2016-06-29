برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 29/6/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>لمواليد برج السرطان أصبحت الفترة الخيرة تتحلى بالصبح والاتزان فى اتخاذ قراراتك المعنية بالعمل، وهو ما يجعلك الفترة المقبلة فى أحسن حال، ومن المؤكد أن تضاف إليك مهام أخرى ستستطيع أن تتميز فى إنجازها.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم أنت قادر على إعادة الرومانسية و الحب فى علاقتك مع شريكك و التى دخل اليها الفتور منذ فترة قصيرة، لا تتردد أن تبادر فى اخذ الخطوة استعادة قصة حبكما كما كانت متوجهة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مضطربة بعض الشيء فالضغط النفسى الذى تعرضت له مؤخرا ما زال يؤثر عليك، فكن إيجابيا وحاول تخطى هذه المرحلة الصعبة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك مضطر أن تخفى جزء من مشاعر عن المحيطين بك فصارحتك الزائدة تضعك دائما محل للانتقاد.