حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29 يونيو 2016

حظك اليوم الأربعاء 29/6/2016>برج السرطان على الصعيد المهني:>لمواليد برج السرطان أصبحت الفترة الخيرة تتحلى بالصبح والاتزان فى اتخاذ قراراتك المعنية بالعمل، وهو ما يجعلك الفترة المقبلة فى أحسن حال، ومن المؤكد أن تضاف إليك مهام أخرى ستستطيع أن تتميز فى إنجازها.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم أنت قادر على إعادة الرومانسية و الحب فى علاقتك مع شريكك و التى دخل اليها الفتور منذ فترة قصيرة، لا تتردد أن تبادر فى اخذ الخطوة استعادة قصة حبكما كما كانت متوجهة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان مضطربة بعض الشيء فالضغط النفسى الذى تعرضت له مؤخرا ما زال يؤثر عليك، فكن إيجابيا وحاول تخطى هذه المرحلة الصعبة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انك مضطر أن تخفى جزء من مشاعر عن المحيطين بك فصارحتك الزائدة تضعك دائما محل للانتقاد.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29/ 6/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

>يبدو أن حياتك المهنية لا تسير وفقًا للخطة التى وضعتها عليك أن تكون مرن قليلًا فقد حان وقت التغيير لا تأسف على الماضى فقد تعلمت منه العديد من التجارب التى سوف تساعدك بشكل كبير على تخطى العقبات والوصول للنجاح.

على الصعيد العاطفى:

>سوف تقضى أوقات سعيدة للغاية مع شريك حياتك اليوم بعد فترة من البعد والاشتياق عليك ألا تفكر فيما سيحدث بعد ذلك فقط استمتع باللحظة الحالية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من مشاكل فى القولون العصبى بسبب كثرة التوتر والضغوطات وعدم قدرتك على السيطرة عليها. يجب أن تتحلى بالهدوء قليلًا حتى لا تدخل دوامات صحية أنتَ فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>عليك أن تتحلى بالهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام ولا تنزعج من التغيير بل على العكس تقبله بصدر رحب فقد ينقلك إلى آفاق جديدة نحو تحقيق النجاح والانجازات.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى..

>ابحث عن نقاط قوتك فى مجال عملك الجديد، حتى لا تحاصر نفسك بكمية كبيرة من الاحباطات التى تمنعك عن اداء عملك بحرية، تحتاج إلى الاستغناء عن بعض الثقة فى النفس التى تعطيك شىء من الغرور والتعالى على تعلم أشياء جديدة تزيد من كفاءتك المهنية وتدفعك نحو التقدم فى عملك.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

>بالرغم من خوفك الشديد على شريك حياتك، إلا أن غيرتك ربما تصل إلى حد الشك والقيد فى كثير من الأحيان، مما يجعلها سبب فى كثير من المشكلات بينكما، حاول أن تظهر مزايا برج الثور البارع فى تفاصيل الحب والقصص العاطفية.

على الصعيد الصحى ..

>الابتعاد عن بعض الأطعمة التى تحتوى على كمية كبية من الحديد، يضعف من مناعة جسمكن ويجعلك اكثر عرضة للإصابة بالأنيميا، وما يصاحبها من شعور دائك بالإجهاد والتوتر والحاجة المستمرة إلى النوم، عليك بتناول الكبدة والتفاح والبنجر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور ان يعيش حالة غير مستقرة مع شريك حياته خاصة أن يحمل له كثير من المحبة لكن أفعالة المندفعة لا تساعده لعى التعبير عنها فى أغلب الأوقات، حاول أن تظهر صفاتك الجميلة حتى تكسب قلب من تحب.

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

>أنت من المحتمل أن تواجه بعض النفقات الكبيرة اليوم، بعضها تكون اضطرارية ولم تخترها، فحاول إنقاذ اليوم قدر الإمكان والتعامل معه بحكمة.

على الصعيد العاطفي:

>من المهم أن لا تدع العناد يفسد علاقتك بشريك حياتك خاصة حين لا يكون فى مزاج لتقديم تنازلات. لذلك، عليك أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة. ولكن هذا الموقف سوف يساعد فعلا فى تحسين الحياة الرومانسية الخاص بك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تحاول تخليص نفسك من حالة صحية معينة، ولكن ما يبدو لك فقط أن حالتك تزداد سوءا فى كل مرة حاولت الخروج منها. هذا لا يعنى أنه يجب أن تعاقب نفسك بل على العكس لا تكن قاسيا عليها ولا تسعى لأن تجعلها مثالية فى كل مرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تقلب المزاج يفسد يومك ولكن الحظ يبتسم عليك اليوم. الجانب السلبى من هذا هو أنك تبدأ فى الاعتماد كثيرًا على الحظ.

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى ..

>الراحة والطمأنينة لن تدوم كثيراً ، وتحتاج إلى ثقة فى نفسك وفى قدراتك المهنية أكثر من ذلك، أنت تملك عقل ذهبى يمكن أن يطرح أفكار مبدعة لكن اللتفكير فى الأحاديث الجانبية والصراعات دائماً يمنعك عن تنفيذ أفكارك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

>الاستماع إلى صوت العقل فقط ربما يضعك فى مواقف محرجة، انت من الشخصيات التى تتعامل مع المور العاطفية بتفكير بحت بعيداً عن اشلق العاطفى خوفاً من الوقوع تحت سطوة قرارات القلب فقط وتضع نفسها فى قالب من العزلة المحاطة بالسلوك الاجتماعى، تحتاج إلى ثقة فى نفسك وعم توازن بين قلبك وعقلك.

على الصعيد الصحى ..

>لا يمكن أن تتخلى عن التدخين وتناول المشوربات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين، لكن علامات الإجهاد التى بدأت أن تكسو جميع انحاء وجهك ستضطرك إلى الإقلاع عن هذه العادات قريباً جداً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة صعبة فى العمل بسبب عدم تركيزه فى تنفيذ أفكاره والاهتمام بشئون الآخرين ومهما التجثث التى يفضلها دائماً مولود الدلو لأنها ترضى غروره وفضولهن وتجعله ملم بتفاصيل كل شىء كما يحب دائماً

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>لقد عملت بجد فى الآونة الأخيرة وسوف تتلقى الآن عربون تقدير من رؤسائك، قد تحصل على مكافأة أو شيك طال انتظاره. يمكنك حتى أن تحصل على فرصة مالية جيدةلم تكن تتوقعها.

على الصعيد العاطفي:

>الحب فى الهواء اليوم. يمكنك مفاجأة أحد أفراد أسرته من خلال التخطيط لشيء خاص كعيد ميلاد أو هدية من دون مناسبة، إذا كنت فى علاقة عاطفية هذا هو أفضل وقت لاستعادة هذا السحر الذى خبا من علاقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>من المرجح أن يكون اليوم الصحى بالنسبة لك، أى مشاكل صحية عانيت منها خلال الأيام القليلة الماضية سوف تختفي. وهذا أيضا هو الوقت المناسب للحاق بركب الفحوصات الطبية السنوية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اليوم أنت بحاجة لأن تدرك أن الدوران فى فلك الماضى لن يساعدك بأى شكل من الأشكال، أنت بحاجة لتعلم دروس الماضى ثم تسمح له بأن يمضي.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>قد تجد خيارا مهنيا جديدا عن طريق صديق أو دليل. قد ينتهى بك المطاف إلى اختيار هذا المسار لحياتك المهنية. لذا من الأفضل أن تجرى بحثا دقيقا قبل أن تأخذ قرارك.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم قد تعرف على شكل جديد لشريك حياتك وتعرف من خلاله معلومات جديدة عن شريك حياتك تفسر لك الكثير من التصرفات المرتبكة فى الماضي.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>الحفاظ على موقف إيجابى يساعد جسدك وروحك فى التعامل مع الكثير من الإجهاد. للراحة تحتاج إلى العودة إلى النظام الخاص بك الذى تم التغاضى عنه لبعض الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم تملأك الرغبة فى فعل شيء يلفت نظر الآخرين. وقد تنجح فى ذلك إلا أن ذلك لن يكون إيجابيًا بشكل كامل بل قد يتسبب فى إثارة حسد الآخرين.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2016/6/29

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

>الخوف من المستقبل الوظيفى من أكثر الأشياء التى طالما واجهت هذا البرج وأرقت حياته، لكن لا داعى لترك مساحة لهذه المخاوف لأنها ليس لها وجود فى الواقع، فهذه الأيام هى أيام حظها.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>بالنسبة للحياة العاطفية فهم سيتمتعون بكثير من الاستقرار والهدوء وسيكونوا من أكثر الأبراج المحظوظة فى الحب هذه الأيام لأن كل احلامهم فى تكوين أسرة مستقرة وسعيدة ستتحقق فى هذه الفترة.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>يجب ان يلتزموا كثيراً بحياتهم الصحية ويتبعون تعليمات الطبيب حتى لا يدخلون فى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا داعى للخوف بالنسبة لمستقبلهم العملى، فسيحققون الكثير من النجاحات فى الفترات القادمة بأقل مجهود ممكن، كما سيحصلون على المنصب الذى طالما حلموا به

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 29/6/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

>أزمة طارئة تمر بها مؤخرا فى العمل، ولكنك ستقدر على تجاوز الأزمة وسرعان ما تحصل على فرصة جديدة فى العملـ، وتقدر خلال هذه الفترة على أن تثبت نفسك بشكل جيد.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

>يتوقع أن يكون هناك لقاء مرتقب مع الحبيب، ربما ستتغير فيه كافة الأمور التى قد أزعجتك فى الفترة الأخيرة، وتتبادلا فى هذه الجلسة أطراف الحديث ومن المتوقع أن تتخلص من كل المشاكل التى واجهتك مؤخراً.

على الصعيد الصحى

>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن تحصل على قسط كافِ من الراحة الذى يضمن لك فيما بعد أن تكون صحتك جيدة

توقعات علماء الفلك

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على صعيد العمل والصحة، وكذلك فيما يتعلق بالأسرة.

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

>تحاول البحث عن شئ صغير وسط أشياء كثيرة وضخمة، لا تحاول أن تشتت ذهنك فربما يؤثر ذلك على عملك الفترة القادمة، تبدو مرهقًا منذ فترة كبيرة ومزاجك لا يتوافق مع أمور العمل على الإطلاق، لذا يجب أن تبدأ الآن وضع قواعد لنفسك تسير عليها الفترة القادمة.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>زيادة وزنك الفترة الماضية جعلك تبدو دائمًا بصحة غير جيدة، حتى أنك أصبحت غير قادر على السير لمسافة قليلة، لذا من الأفضل أن تسير يوميًا لمدة نصف ساعة، كما أن السير على نظام غذائى معين سيجعلك شخصًا نحيفًا وبصحة أفضل كثيرًا.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>العودة إلى قصة حب قديمة يعد أمرًا لا طائل من ورائه، فأنت كثير التفكير فى العلاقات العاطفية، لا تحاول أن تؤذى نفسك بكثرة التفكير فربما يساعدك تذكر ما هو قديم على الدخول فى مرحلة اكتئاب يصعب الخروج منها بعد ذلك،لا تبحث عن الحب كثيرًا ففى الوقت المناسب سيأتى لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>الاقتراض من أجل شراء سيارة يعد أمرًا غير جيدًا، فإذا شعرت بالرغبة فى أن تقترض من الأفضل أن تقترض لشراء شئ كبير وقيّم وليس شيئًا زائدًا، الوقت مناسب لإدخار بعض الأموال خوفًا من الدخول فى ضائقة مالية قد يصل مداها إلى ما لا يحمد عقباه.

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

>تعاملك بطريقة غير جيدة مع زملاؤك جعل العديد من الخلافات تحدث بينكما، كما أنه جعلك شخصًا مكروهًا، إذا كنت تنوى الجلوس فى منصبك كثيرًا حافظ على علاقاتك بالآخرين فإن أهميتها تُعد كبيرة جدًا، لا تشعر الآخرين وكأنك شخص فريد لم تلد أحد مثله، فربما تحدث لك مضايقات.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>صحتك غير جيدة نتيجة تناولك لعدد من الوجبات التى تسبب لك الآلام بالمعدة، حافظ على رشاقتك وحاول أن تذهب إلى أحد الأندية الرياضية كى تمارس بعض التمارين الخفيفة التى من المفترض أن تجعل جسدك أفضل، إذا كنت من محبى اليوجا فيجب على الفور أن تمارسها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

>العلاقة العاطفية الجديدة التى تلوح فى الأفق غير مناسبة لك على الإطلاق، إذا كنت تنوى أن تأخذ خطوة جادة بشأن علاقتك العاطفية فمن الأفضل صرف النظر عن هذه العلاقة بأكملها، حاول أن تجدد من نفسك وبعض الصفات غير المفضلة لدى البعض بداخلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>التجديد من مظهرك سيجعلك شخصًا أفضل، عادة أنت لا تهتم بملابسك ومظهرك، لذا إذا كنت تنوى أن تبدأ الفترة القادمة مرحلة جديدة فتجديد الأزياء التى ترتديها ستكون خطوة هامة، الاشتراك فى أحد الأندية الرياضية سيجعلك أفضل جسدًا وصحة.

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 29\6\2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

>وضعك فى العمل الآن غير مستقر إطلاقًا، فبعض الأوضاع المقلقة تحيط بك بشكل بات يؤرقكك، اجتهد فى عملك ولا تجعل أحد يأخذ انطباع سلبى عنك واترك الباقى يسير كما هو، ربما تنضبط الأمور بعض الشئ فى الفترة القادمة لكن يجب عليك أن لا تقلق.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>تشعر بآلالام فى العظام كثيرة، أصبحت لا تقوى على الحركة وممارسة الرياضات الصعبة مثلما كنت تفعل فى الماضى، عليك الذهاب إلى الطبيب فورًا الفترة القادمة كى تطمئن على صحتك، فالوضع الآن يثير القلق كثيرًا على صحتك، احترس من الفترة القادمة كثيرًا.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>علاقتك مع شريكك غير جيدة وأصبح بها العديد من المشاكل، لا تجعل الآخرين يتدخلون بينك وبين شريكك كثيرًا فى أمور يجب أن تكون سرية بينكما، من الأفضل وضع مبادئ كى تسير عليها الفترة القادمة، فالوضع أصبح غير جيد إذا كانت العلاقة لا تريحك فاتركها فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تذهب اليوم لتشترى بعض الملابس الخاصة بمناسبة ما، مفاجأة لم تكن تتوقعها ستسمعها اليوم، إذا كنت من محبى الحفلات فسعيًا لتحسن نفسيتك يمكنك الذهاب إلى الحفلات الفترة القادمة مع أصدقاؤك، وضعك النفسى يحتاج إلى تغيير لذلك من الأفضل أخذ بعض الأيام إجازة من عملك كى ترتاح قليلا.